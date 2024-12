Braciere in casa, lieve intossicazione per una bimba di 4 anni a Ponte San Pietro

Lieve intossicazione per una bimba di 4 anni a Ponte San Pietro: la famiglia, di origini magrebine e residente nel paese dell’hinterland bergamasco, aveva cucinato del pesce alla griglia in casa, nella serata del 26 dicembre.

Nell’abitazione si trovavano i due genitori con tre figli, nella mattinata del 27 dicembre la piccola di 4 anni avrebbe segnalato mal di testa. Trasportata dai genitori al Pronto Soccorso di Ponte San Pietro per accertamenti, le è stata diagnosticata una lieve intossicazione probabilmente provocata dalla grigliata in appartamento. Le sue condizioni non hanno fortunatamente destato preoccupazioni e la piccola è tornata a casa.