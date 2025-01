Brembate, in fiamme il tetto di un’abitazione. Nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 12 di venerdì 17 gennaio, in via Trieste a Brembate. In fiamme la canna fumaria e parte del tetto di un’abitazione, ma non si registrano feriti o intossicati. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno bonificato l’area compromessa per garantirne la sicurezza.