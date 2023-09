Briantea, collaudi completati: riqualificato il ponte sul Brembo

I prossimi passi

Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia, parla di «una notizia molto positiva per il territorio. Un investimento di 2,5 milioni, che dimostra l’impegno dell’amministrazione provinciale nell’assicurare un ponte sicuro ed efficiente». Matteo Macoli, vicepresidente della Provincia e sindaco di Ponte San Pietro, guarda anche avanti: «Quest’opera consentirà di attuare nel 2024 altri due interventi strategici per la zona e per i quali la Conferenza di Servizi si è già espressa favorevolmente: con il ponte messo in sicurezza riusciremo infatti a realizzare nell’area sottostante un parcheggio pubblico e a completare il percorso ciclopedonale diretto tra la vicina passerella e il quartiere Briolo».