Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 13 Giugno 2026

Camion sul ponte San Michele nonostante il divieto: casi in aumento

TRAFFICO. Dal 4 maggio, chiusura del ponte di Brivio, sette tra bloccati e multati: «Serve una segnaletica più efficace».

Lettura 1 min.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Camion sul ponte San Michele nonostante il divieto: casi in aumento
Un camion imbocca il San Michele, nonostante il divieto

Non c’è solo il problema delle troppe auto che passano sul ponte San Michele fra Calusco e Paderno. Dalla chiusura del ponte di Brivio anche alcuni camionisti, provenienti dalla sponda bergamasca dell’Adda o da quella lecchese, hanno deciso di utilizzare il viadotto per superare il fiume. E lo fanno ignorando l’assoluto divieto di passaggio di mezzi pesanti sul San Michele.

Dal 4 maggio, data in cui il ponte di Brivio è stato chiuso per i lavori di messa in sicurezza, sono passati cinque camion ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano sul viadotto. Pertanto sono stati tutti quanti multati. Altri due sono stati bloccati dalla polizia locale mentre si stavano dirigendo verso il San Michele: «Prima della chiusura di Brivio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e consigliere provinciale Massimo Cocchi – capitava una volta ogni sei mesi che un camion finisse per errore sul ponte. Il fatto che nell’ultimo mese ne siano passati cinque non può essere considerata una coincidenza».

Leggi anche

Il caso del traffico approdato in Prefettura

Il caso è stato portato anche sul tavolo di giovedì in Prefettura, convocato per affrontare il problema dell’aumento del traffico che, da quando il ponte di Brivio è stato chiuso, sta interessano il San Michele: si è passati dai 26mila mezzi al giorno registrati prima del 4 maggio ai 44mila della settimana corrente. Il Comune di Calusco durante la riunione ha avanzato due possibili soluzioni. La prima parte dal presupposto che i camionisti passati sul San Michele abbiano imboccato il viadotto per errore. «Abbiamo quindi chiesto all’Anas – dice ancora Cocchi – che sia sulla sponda bergamasca che su quella lecchese venga posizionata segnaletica integrativa per il divieto d’accesso ai mezzi pesanti». «Serve posizionarne una più efficace per deviare il traffico prima dell’arrivo al San Michele e indirizzarlo verso il ponte Cantù di Calolziocorte».

Leggi anche

L’altra soluzione è che vengano installati all’ingresso del ponte dei dissuasori. La richiesta dovrà essere girata a Rfi. L’ideale sarebbe posizionarli sulle strade di adduzione al ponte in modo che non arrivino fino al suo ingresso ma vengano fermati prima, ma non si può fare: «È arrivato lo stop dei vigili del fuoco: i dissuasori, infatti, potrebbero creare problemi anche ai loro mezzi».

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calusco d'Adda
Brivio
Calolziocorte
Grandi Opere
Trasporti stradali
Trasporti
Massimo Cocchi
anas