Ponte di Brivio chiuso e disagi: si chiede più presidio. E a Levata un incontro

Una maggiore presenza delle forze dell’ordine sulle strade interessate dai disagi derivanti dalla chiusura del ponte di Brivio. È quanto le Province di Bergamo e Lecco chiederanno alle rispettive Prefetture attraverso una lettera che verrà spedita nei prossimi giorni.

La decisione è stata presa dopo un vertice tenutosi nei giorni scorsi: «Prima della chiusura del ponte di Brivio – sostiene il consigliere provinciale Massimo Cocchi – c’erano state alcune riunioni alle Prefetture di Bergamo e Lecco in cui ci era stato manifestato l’impegno di una maggiore presenza delle forze dell’ordine sulle strade alternative: penso alla statale 639 che da Cisano porta al ponte Cesare Cantù di Calolziocorte e al ponte San Michele fra Calusco e Paderno. Da quando però il 4 maggio il ponte di Brivio ha chiuso, non abbiamo avuto riscontro di questa maggiore presenza. Vogliamo quindi chiedere che l’impegno venga rispettato. Le nostre Polizie locali non ce la fanno a sostenere da sole la situazione».

La chiusura del ponte e le conseguenti criticità che stanno interessando i collegamenti tra le due province sono arrivate anche in Parlamento. Su iniziativa di Fabrizio Benzoni, deputato di Azione e segretario regionale, è stata presentata un’interrogazione al Governo per interventi urgenti sulla gestione della viabilità tra le due sponde dell’Adda e una pianificazione strutturata delle infrastrutture del territorio. «Sebbene si parli da decenni della necessità di nuovi attraversamenti sull’Adda – commenta il segretario provinciale di Azione e sindaco di Bottanuco, Rossano Pirola –, siamo giunti oggi a questa situazione di emergenza, del tutto prevedibile e destinata ad aggravarsi ulteriormente. È urgente agire con pragmatismo e determinazione, accelerando il confronto tra Province, Regione e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, superando le divergenze e i localismi che, sinora, hanno impedito qualsiasi intervento concreto».