Capriate, oltre 4 chili di droga in auto: due arresti
I CONTROLLI. I carabinieri fermano un’auto sulla Provinciale 170: sequestrati 1,17 chili di cocaina e 3 chili di hashish.Lettura meno di un minuto.
I carabinieri di Capriate San Gervasio hanno arrestato due uomini di 55 e 41 anni trovati in possesso di oltre quattro chili di droga. L’operazione è scattata nel pomeriggio del 19 agosto durante un posto di controllo lungo la Provinciale 170, all’altezza di via Genova.
I militari hanno fermato un’auto con targa svizzera dopo aver notato un’esitazione del conducente alla vista della pattuglia. Durante il controllo, mentre l’uomo al volante consegnava i documenti, il passeggero ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.
La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta, vicino al sedile del passeggero, di una busta contenente 1,170 chili di cocaina e tre chili di hashish, suddivisi in 30 panetti.
I due, di origini nordafricane, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Il passeggero risulta irregolare sul territorio nazionale. All’operazione hanno partecipato anche i carabinieri di Zingonia. Negativa la perquisizione nell’abitazione del 55enne a Brembate. La droga è stata sequestrata e i due uomini sono stati portati in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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