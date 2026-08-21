Capriate, oltre 4 chili di droga in auto: due arresti

I carabinieri di Capriate San Gervasio hanno arrestato due uomini di 55 e 41 anni trovati in possesso di oltre quattro chili di droga. L’operazione è scattata nel pomeriggio del 19 agosto durante un posto di controllo lungo la Provinciale 170, all’altezza di via Genova.

I militari hanno fermato un’auto con targa svizzera dopo aver notato un’esitazione del conducente alla vista della pattuglia. Durante il controllo, mentre l’uomo al volante consegnava i documenti, il passeggero ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta, vicino al sedile del passeggero, di una busta contenente 1,170 chili di cocaina e tre chili di hashish, suddivisi in 30 panetti.