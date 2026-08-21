Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Venerdì 21 Agosto 2026

Spaccio tra Crema e Bergamo, due arresti a Pedrengo: sequestrati 15 chili di droga

Nelle abitazioni di un 26enne e un 39enne trovati 12,5 chili di hashish, 3 di marijuana e oltre 54mila euro. È un nuovo sviluppo dell’operazione «Nuova Crema-Euphoria».

Lettura 1 min.
Spaccio tra Crema e Bergamo, due arresti a Pedrengo: sequestrati 15 chili di droga

Due uomini di 26 e 39 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a Pedrengo dai carabinieri di Crema nell’ambito degli sviluppi dell’operazione «Nuova Crema-Euphoria», l’indagine sul gruppo accusato di gestire un vasto giro di spaccio nel Cremasco e di vendere anche bombolette di protossido di azoto.

Leggi anche

L’operazione rappresenta un nuovo sviluppo dell’inchiesta che lo scorso 18 luglio aveva portato all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di giovani tra i 19 e i 24 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cremona, si sono sviluppate tra le province di Cremona e Bergamo.

Hashish e marijuana nascosti in un frigorifero

Nelle abitazioni del 26enne e del 39enne i militari hanno trovato complessivamente 12,5 chili di hashish e 3 chili di marijuana, parte dei quali nascosti all’interno di un frigorifero, oltre a 54.320 euro in contanti. Al termine degli accertamenti i due sono stati condotti nella Casa circondariale di Bergamo. Le perquisizioni hanno interessato anche le abitazioni di due 19enni. In una sono stati sequestrati mezzo chilo di hashish e 12 grammi di cocaina; nell’altra 40 grammi di hashish, un grammo di cocaina e 5.980 euro.

L’indagine sullo spaccio a Crema

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe gestito una fiorente attività di vendita di cocaina, hashish, marijuana ed ecstasy, oltre alle bombolette di protossido di azoto. L’inchiesta aveva già permesso di identificare oltre cento assuntori e di ricostruire un giro d’affari stimato in decine di migliaia di euro al mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pedrengo
Crema
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità