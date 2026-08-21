Spaccio tra Crema e Bergamo, due arresti a Pedrengo: sequestrati 15 chili di droga
Nelle abitazioni di un 26enne e un 39enne trovati 12,5 chili di hashish, 3 di marijuana e oltre 54mila euro. È un nuovo sviluppo dell’operazione «Nuova Crema-Euphoria».Lettura 1 min.
Due uomini di 26 e 39 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a Pedrengo dai carabinieri di Crema nell’ambito degli sviluppi dell’operazione «Nuova Crema-Euphoria», l’indagine sul gruppo accusato di gestire un vasto giro di spaccio nel Cremasco e di vendere anche bombolette di protossido di azoto.
L’operazione rappresenta un nuovo sviluppo dell’inchiesta che lo scorso 18 luglio aveva portato all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di giovani tra i 19 e i 24 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cremona, si sono sviluppate tra le province di Cremona e Bergamo.
Hashish e marijuana nascosti in un frigorifero
Nelle abitazioni del 26enne e del 39enne i militari hanno trovato complessivamente 12,5 chili di hashish e 3 chili di marijuana, parte dei quali nascosti all’interno di un frigorifero, oltre a 54.320 euro in contanti. Al termine degli accertamenti i due sono stati condotti nella Casa circondariale di Bergamo. Le perquisizioni hanno interessato anche le abitazioni di due 19enni. In una sono stati sequestrati mezzo chilo di hashish e 12 grammi di cocaina; nell’altra 40 grammi di hashish, un grammo di cocaina e 5.980 euro.
L’indagine sullo spaccio a Crema
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe gestito una fiorente attività di vendita di cocaina, hashish, marijuana ed ecstasy, oltre alle bombolette di protossido di azoto. L’inchiesta aveva già permesso di identificare oltre cento assuntori e di ricostruire un giro d’affari stimato in decine di migliaia di euro al mese.
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