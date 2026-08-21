Spaccio tra Crema e Bergamo, due arresti a Pedrengo: sequestrati 15 chili di droga

Due uomini di 26 e 39 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a Pedrengo dai carabinieri di Crema nell’ambito degli sviluppi dell’operazione «Nuova Crema-Euphoria», l’indagine sul gruppo accusato di gestire un vasto giro di spaccio nel Cremasco e di vendere anche bombolette di protossido di azoto.

L’operazione rappresenta un nuovo sviluppo dell’inchiesta che lo scorso 18 luglio aveva portato all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di giovani tra i 19 e i 24 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cremona, si sono sviluppate tra le province di Cremona e Bergamo.

Hashish e marijuana nascosti in un frigorifero

Nelle abitazioni del 26enne e del 39enne i militari hanno trovato complessivamente 12,5 chili di hashish e 3 chili di marijuana, parte dei quali nascosti all’interno di un frigorifero, oltre a 54.320 euro in contanti. Al termine degli accertamenti i due sono stati condotti nella Casa circondariale di Bergamo. Le perquisizioni hanno interessato anche le abitazioni di due 19enni. In una sono stati sequestrati mezzo chilo di hashish e 12 grammi di cocaina; nell’altra 40 grammi di hashish, un grammo di cocaina e 5.980 euro.

L’indagine sullo spaccio a Crema