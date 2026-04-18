Capriate, studente arrestato per spaccio: sequestrati oltre 400 grammi di droga

Gli accertamenti hanno ricondotto la sostanza a un compagno di scuola, denunciato dai genitori della ragazza. I militari hanno quindi identificato il giovane che, inizialmente, ha ammesso solo una cessione occasionale e consegnato una modica quantità di hashish. La successiva perquisizione, coordinata dalla Procura di Bergamo, ha però portato alla scoperta di quattro panetti di hashish per oltre 400 grammi, oltre a bilancino e materiale per il confezionamento, nascosti nel garage di casa. Sequestrato anche il cellulare per ricostruire eventuali contatti. Dopo l’arresto, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di firma. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.