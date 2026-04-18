Capriate, studente arrestato per spaccio: sequestrati oltre 400 grammi di droga
DROGA. Intervento dei Carabinieri di Brembate dopo il malore di una minorenne: decisiva la perquisizione domiciliare.
I Carabinieri di Brembate hanno arrestato in flagranza un diciottenne residente a Cornate d’Adda, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata la mattina del 15 aprile in un istituto superiore di Capriate San Gervasio, dopo la segnalazione della scuola legata al malore di una studentessa minorenne, poi risultata positiva alla ketamina.
Gli accertamenti hanno ricondotto la sostanza a un compagno di scuola, denunciato dai genitori della ragazza. I militari hanno quindi identificato il giovane che, inizialmente, ha ammesso solo una cessione occasionale e consegnato una modica quantità di hashish. La successiva perquisizione, coordinata dalla Procura di Bergamo, ha però portato alla scoperta di quattro panetti di hashish per oltre 400 grammi, oltre a bilancino e materiale per il confezionamento, nascosti nel garage di casa. Sequestrato anche il cellulare per ricostruire eventuali contatti. Dopo l’arresto, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di firma. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.
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