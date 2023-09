Caprino «capitale» delle Ferrari per un giorno: i bolidi in rosso in passerella

Caprino come Montecarlo. Il Comune della Val San Martino si tinge rosso e si fa bello per accogliere il raduno delle auto Ferrari. Più di una settantina quelle attese domenica 10 settembre in paese in occasione dell’evento «Le Rosse a Caprino». La manifestazione, che si tiene ormai da parecchi anni e attira in paese migliaia di visitatori, in soli tre giorni ha già fatto registrare il pieno d’iscrizioni con auto, comprese alcune di particolare rilevanza come la nuovissima SF90 Spider, la mitica F.40, la F.8 Tributo, la Roma e la 488 Pista, che arriveranno da tutto il Nord Italia. Domenica sfileranno in carovana per le vie del paese e della frazione di Celana e poi verranno tutte posizionate, una dietro l’altra, nel centro del paese.

A organizzare la manifestazione è il club Ferrari di Caprino bergamasco che ha predisposto

Un'immagine del raduno Ferrari a Caprino dello scorso anno anche un ricco programma d’iniziative, gratuite, che faranno da corollario al raduno: giochi per bambini, la dimostrazione di detailing da parte della ditta Ma- Fra, gonfiabili, la mostra di pittura dell’artista Andrea Del Pesco e quella di modellismo di Silvio Galetti e l’esibizione prova del Drive Team con guida di automobiline telecomandate che verranno anche messe a disposizione dei visitatori.

E poi due lanci di paracadutisti, di cui uno di precisione, e la possibilità di cimentarsi con il simulatore Ferrari (il club di Caprino è l’unico club italiano a esserne dotato, ndr) in una gara al Mugello. E perché tutto sia perfetto, alcuni volontari, tra cui il presidente onorario del club, Giulio Carissimi, sono al lavoro da giorni per abbellire e sistemare alcune zone del paese, il cui nome si sta facendo conoscere un po’ ovunque proprio grazie al club Ferrari che dal 2006 si conferma non solo il più numeroso d’Italia, ma perfino del mondo, guardando dall’alto in basso anche metropoli come Toronto e Shanghai. Quest’anno, a oggi, i soci sono già 980, uomini e donne di ogni età, di tutta Italia e anche dei paesi europei, e tutto fa pensare che verranno superati i 1.027 tesserati dello scorso anno.

