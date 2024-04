Caprino sul tetto del mondo, medaglia d’oro tra i club Ferrari

Ancora primo al mondo per numero di soci. Il Ferrari club Caprino Bergamasco resta sul tetto del mondo per il 17° anno consecutivo. Dietro di lui quello di una metropoli come Toronto. Nel 2023 il club bergamasco ha chiuso con 1.023 soci. Quello canadese di soci ne conta 670. «L’ennesima grande soddisfazione – commenta il presidente, Paolo Magni –. È un riconoscimento, credo, anche per la massima attenzione che riserviamo a ognuno dei nostri soci: uomini e donne della zona e di tutta Italia, oltre che da varie parti d’Europa e del mondo, come Giuseppe Balossi, 87 anni, che vive a Montreal, in Canada. Ne abbiamo di fedelissimi, ma anche sempre di nuovi». Con un nuovo record già in tasca: da inizio anno a oggi i tesserati sono già 1.055, che oltre a essere più di quelli con cui si era chiuso il 2023, sono anche decisamente superiori a quanti erano i soci, circa 700, nei primi tre mesi degli anni precedenti. Si va dal giovanissimo Enea Invernizzi di dieci anni alla 91enne Mariarosa Perani, che partecipa anche ai raduni della Rossa.