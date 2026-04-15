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Cronaca / Isola e Valle San Martino Mercoledì 15 Aprile 2026

Carvico, viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato

L’OPERAZIONE. Intervento dei carabinieri dopo la chiamata al 112 della donna. Il giudice ha confermato le prescrizioni nei confronti dell’uomo.

Redazione Web
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Carvico, viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato

Carvico

I carabinieri di Cisano hanno arrestato un cittadino italiano del 1975, residente a Carvico, per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre.

L’intervento dei carabinieri

L’intervento è scattato alle 18 di martedì 14 aprile, dopo una chiamata al 112 della madre, in quanto l’uomo si era presentato presso la sua abitazione violando le prescrizioni. I carabinieri giunti sul posto lo hanno individuato e arrestato, in ottemperanza alle norme del «Codice rosso». Mercoledì 15 aprile la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e confermato il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

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