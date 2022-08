Cisano, auto sbanda e finisce contro la vetrina di un negozio: ferito 69enne

Schianto a Cisano Bergamasco nella notte tra sabato 27 e domenica 28 agosto. Poco prima delle 4,30, per cause in corso d’accertamento, un’auto è uscita di strada nel tratto della statale Briantea che prende il nome di via Mazzini. All’altezza di una curva la vettura, che procedeva da Bergamo in direzione del passaggio a livello, ha sbandato ed è finita contro la vetrina di un negozio in vendita al civico 29. Al volante c’era un uomo di 69 anni, che è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale di Ponte San Pietro. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Almenno San Salvatore.