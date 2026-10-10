Cocaina e hashish nell’auto, arrestato 31enne a Terno d’Isola
SPACCIO. Nell’auto del 31enne trovati 45 grammi di hashish, 21 dosi di cocaina e 1.200 euro. Arresto convalidato, avviata la procedura di espulsione.Lettura meno di un minuto.
Terno d’Isola
Quarantacinque grammi di hashish, 21 dosi di cocaina e 1.200 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i carabinieri di Zogno durante un controllo effettuato nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre a Terno d’Isola. Un 31enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza di reato.
Terno d’Isola, droga e contanti sequestrati nell’auto
L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati nelle ultime settimane dai carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante la perquisizione dell’auto utilizzata dall’uomo, i militari hanno trovato 45 grammi di hashish e 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 15 grammi. Sequestrati anche 1.200 euro in contanti, suddivisi in banconote da 50 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.
Arresto convalidato, avviate le procedure di espulsione
Il 31enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Nell’udienza del giorno successivo, il giudice ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari. L’uomo è stato quindi accompagnato alla Questura di Bergamo per l’avvio delle procedure finalizzate all’espulsione dal territorio nazionale.
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