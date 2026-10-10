Cocaina e hashish nell’auto, arrestato 31enne a Terno d’Isola

Quarantacinque grammi di hashish, 21 dosi di cocaina e 1.200 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i carabinieri di Zogno durante un controllo effettuato nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre a Terno d’Isola. Un 31enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza di reato.