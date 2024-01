Condannato per estorsione e atti persecutori ai genitori, 41enne in cella

I carabinieri di Cisano Bergamasco lunedì 15 gennaio hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 41enne residente in paese, trasmesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

L’uomo, secondo le accuse, tra il 2018 ed il 2020 aveva commesso vari reati contro la persona ed il patrimonio tra i quali, in particolare, l’estorsione e gli atti persecutori commessi nei confronti degli anziani genitori, i quali, nel mese di ottobre del 2020, esasperati dalle continue aggressioni subite e richieste di denaro da parte del figlio, si erano rivolti ai carabinieri, denunciando l’accaduto e facendo così attivare l’iter previsto dal cosiddetto «Codice rosso». In precedenza nel 2019 aveva anche minacciato e commesso atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.