Controlli dei carabinieri a Terno d’Isola: sequestrati 50 chili di alimenti
L’OPERAZIONE. Sanzioni da 3mila euro per carenze igienico-sanitarie. Identificate complessivamente 45 persone.Lettura meno di un minuto.
Terno d’Isola
Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Zogno a Terno d’Isola, con il supporto dei Nas di Brescia e del Nucleo cinofili di Orio al Serio.
I controlli a Terno d'Isola
I militari hanno riscontrato diverse irregolarità in materia di sicurezza alimentare in un esercizio commerciale di via Roma: a carico della titolare sono state elevate due sanzioni amministrative per carenze igienico-sanitarie e per etichettatura dei prodotti non conforme, per un importo complessivo di 3mila euro. Il personale del Nas ha inoltre sequestrato circa 50 chili di alimenti. È risultato invece pienamente in regola un secondo esercizio commerciale.
Identificate 45 persone
Complessivamente, l’attività di prevenzione ha portato al controllo di diverse attività e all’identificazione complessiva di 45 persone. Un uomo di origine marocchina è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish, è stato quindi segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.
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