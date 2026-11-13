Controlli dei carabinieri a Terno d’Isola: sequestrati 50 chili di alimenti

I controlli a Terno d'Isola

I militari hanno riscontrato diverse irregolarità in materia di sicurezza alimentare in un esercizio commerciale di via Roma: a carico della titolare sono state elevate due sanzioni amministrative per carenze igienico-sanitarie e per etichettatura dei prodotti non conforme, per un importo complessivo di 3mila euro. Il personale del Nas ha inoltre sequestrato circa 50 chili di alimenti. È risultato invece pienamente in regola un secondo esercizio commerciale.