Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 13 Novembre 2026

Controlli dei carabinieri a Terno d’Isola: sequestrati 50 chili di alimenti

L’OPERAZIONE. Sanzioni da 3mila euro per carenze igienico-sanitarie. Identificate complessivamente 45 persone.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Controlli dei carabinieri a Terno d’Isola: sequestrati 50 chili di alimenti

Terno d’Isola

Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Zogno a Terno d’Isola, con il supporto dei Nas di Brescia e del Nucleo cinofili di Orio al Serio.

I controlli a Terno d'Isola

I militari hanno riscontrato diverse irregolarità in materia di sicurezza alimentare in un esercizio commerciale di via Roma: a carico della titolare sono state elevate due sanzioni amministrative per carenze igienico-sanitarie e per etichettatura dei prodotti non conforme, per un importo complessivo di 3mila euro. Il personale del Nas ha inoltre sequestrato circa 50 chili di alimenti. È risultato invece pienamente in regola un secondo esercizio commerciale.

Identificate 45 persone

Complessivamente, l’attività di prevenzione ha portato al controllo di diverse attività e all’identificazione complessiva di 45 persone. Un uomo di origine marocchina è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish, è stato quindi segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terno d'Isola
Sicurezza alimentare
Sociale
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità