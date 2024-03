Dolore per Ivan, morto nel tragico schianto: mercoledì l’ultimo saluto

Saranno celebrati mercoledì 27 marzo, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Prezzate di Mapello, i funerali di Ivan Panza, il trentacinquenne morto nello schianto della sua moto Yamaha contro un minivan, domenica pomeriggio a Bonate Sotto. Da lunedì la salma del trentacinquenne, che di lavoro faceva il giardiniere, è composta nella sua abitazione di via Cà Fittavoli 8 a Brembate Sopra: l’abitazione (e sede della sua attività artigianale) fa parte infatti dell’agglomerato di Prezzate (e della sua parrocchia), anche se ricade sotto il territorio di Brembate Sopra.

Restano gravi le condizioni della fidanzata Stefania, ricoverata in Rianimazione nella Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è in coma per le gravissime ferite riportate nello schianto della moto guidata da Ivan e sulla quale lei, 35 anni come il fidanzato, viaggiava come passeggera.

Ivan Panza Entrambi sono stati infatti sbalzati di sella nell’impatto con il minivan Mercedes: la Yamaha è rimasta incastrata nel mezzo e la coppia ha fatto un volo in avanti di diversi metri. Per Ivan la caduta sull’asfalto si è rivelata fatale, mentre la ragazza – che lavora in un bar di Almenno San Salvatore, il suo paese – ha riportato ferite gravissime. In tanti nella giornata di lunedì hanno portato il loro saluto a Ivan, che lascia nel dolore la mamma Simona, il papà Vincenzo e il fratello Mattia. Tutti hanno sottolineato la grande passione del trentacinquenne per il suo lavoro di giardiniere e anche nell’annuncio funebre la famiglia ha voluto scrivere: «Rimanga nel cuore di chi lo conobbe il ricordo della sua vita onesta e laboriosa».