Ferrari, Caprino sempre primo: è il club più grande

Nessuno come lui. Il Ferrari Club Caprino Bergamasco per la diciottesima volta consecutiva resta il primo al mondo per numeri di soci: 1.375 nel 2024, circa 300 in più rispetto all’anno precedente. Alle sue spalle quello di Toronto, che di soci ne ha circa la metà. «Ancora una grande soddisfazione – dichiara il presidente, Paolo Magni –. È un riconoscimento al nostro impegno, all’attenzione che riserviamo a ognuno dei nostri soci, ma anche ai soci stessi, che ogni anno ci premiano con la loro fiducia e senza i quali tutto questo non sarebbe possibile».

I dati

Uomini e donne di tutta Italia, ma anche d’Europa e del mondo, come Giuseppe Balossi, 88 anni, che, originario di Caprino, vive a Montreal, in Canada. Soci di ogni età, con Mariarosa Perani di Vertova, 92 anni, che è la più anziana, e la piccola Alice Zerbinati di pochi mesi, che è la più giovane. Il papà, appassionato Ferrari, l’ha tesserata il giorno stesso della nascita, lo scorso 15 settembre.

La premiazione

Il Club è stato premiato nei giorni scorsi a Maranello, in occasione del convegno degli Scuderia Ferrari Club, non solo per essere sul tetto del mondo come numero di soci, ma anche per il traguardo dei 30 anni di fondazione che ricorre il prossimo 14 settembre e che la Scuderia caprinese, fondata nel 1995 da Giulio Carissimi, presidente fino al 2017 e oggi presidente onorario, si appresta a festeggiare con un grande evento all’interno del raduno «Le Rosse a Caprino».

Il regalo

Al Club di Caprino è stato regalato il casco di Charles Leclerc autografato. E ora si guarda al già futuro, con i prossimi eventi già in programma, come il factory tour a Maranello il 31 marzo, le prove libere del Gran Premio di Montecarlo il 23 maggio, il tributo in pista a Monza a Michael Schumacher e Jules Bianchi il 24 maggio e la trasferta in pullman in Austria il 29 giugno in occasione del Gran Premio.

Per i nuovi tesserati