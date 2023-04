Fiamme sul balcone, attimi di paura a Ponte San Pietro: salvi un 99enne e la figlia

Alcuni mobili sul balcone di un appartamento al secondo piano di un palazzo in viale Italia 2 a Ponte S. Pietro sono andati a fuoco nel primo pomeriggio di domenica 2 aprile, intorno alle 14,30. Attimi di paura per Vincenzo Turba, 99 anni, e la figlia Lucia di 72, milanesi trasferitisi a Ponte 3 anni fa, che in quel momento si trovavano all’interno dell’abitazione . La donna stava facendo un pisolino ed è stata svegliata da due giovani del piano di sopra che avevano notato le fiamme sul terrazzo.