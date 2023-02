Fiume Adda, il traghetto di Leonardo cerca un nuovo «timoniere»

Il traghetto Leonardesco sull’Adda, che unisce le sponde dei Comuni di Imbersago e di Villa d’Adda, cerca un nuovo gestore per i prossimi cinque anni. In questi giorni è stato pubblicato dal Comune di Imbersago il bando di gara per la concessione quinquennale del servizio di gestione del traghetto sull’Adda finalizzato al trasporto di mezzi (auto, moto e biciclette), persone e cose. A fine ottobre dell’anno scorso era scaduta la concessione relativa al traghetto sull’Adda, che era stata assegnata per gli ultimi 12 anni alla famiglia Anghileri, e prima dare il via al nuovo corso l’Amministrazione comunale di Imbersago ha messo in cantiere il bando.