Francis Bangura scomparso dagli Spiazzi di Gromo: ritrovato, sta bene

Sono state ore di apprensione in alta Valle Seriana per Francis Bangura, un richiedente asilo di 31 anni originario della Sierra Leone, che si trovava all’albergo Vittoria a Spiazzi di Gromo per un progetto di inserimento sociale e lavorativo. Dalla mattinata di sabato 28 dicembre si sono perse le sue tracce: poi nella mattinata di martedì 31 dicembre una bella notizia. L’uomo è stato ritrovato e sta bene.