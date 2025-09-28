Frontale a Villa d’Adda, grave un 38enne: trasportato in elicottero in ospedale

Grave incidente domenica mattina 28 settembre a Villa d’Adda: intorno alle 8.30 si è verificato uno scontro frontale sulla provinciale 169, all’altezza della carrozzeria Adda e il bar Il Riposo. Due le macchine coinvolte, dalla prima ricostruzione lo schianto è avvenuto tra la vettura di un 38enne e quella di un uomo di 65 anni. Con lui, a bordo c’era una donna di 62 anni.

Ad avere la peggio il 38enne che è stato soccorso con l’elicottero e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza: non è fortunatamente in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano critiche. Ferite lievi per la coppia, trasferita all’ospedale di Lecco e Bergamo.

Vigili del fuoco e ambulanze sul posto