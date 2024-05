Fu estorsione, ma non usura: condanna a 5 anni per l’ex dj

Assolto dall’usura, ma condannato a 5 anni e un mese per estorsione. Questo recita la sentenza emessa martedì 21 maggio dal collegio presieduto da Giovanni Petillo (a latere Andrea Guadagnino e Roberto Palermo) nei confronti di Luciano di Marco Pernice, 72 anni, di Bonate Sopra, noto come Miky, ex intrattenitore e titolare di Radio Studio 54, già incappato in guai giudiziari e protagonista a fine anni ’90 di una rocambolesca fuga in pigiama dall’ospedale di Bergamo con latitanza in Nicaragua.