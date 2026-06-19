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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 19 Giugno 2026

Fuga ad alta velocità con auto rubata e schianto: arrestato un 20enne a Brembate

IL FERMO. I carabinieri hanno bloccato due giovani dopo una fuga ad alta velocità. Un automobilista ferito lievemente, sequestrato hashish.

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Fuga ad alta velocità con auto rubata e schianto: arrestato un 20enne a Brembate

Canonica D’Adda

Un inseguimento nella notte, un’auto rubata, uno schianto e due giovani bloccati dai carabinieri. È successo nelle prime ore di venerdì 19 giugno tra Brembate e Canonica d’Adda, dove i militari della sezione radiomobile di Treviglio hanno intercettato una Bmw risultata rubata il 17 giugno a Calusco d’Adda.

Brembate, l’auto non si ferma all’alt

Intorno alle 3, in via Dante Alighieri a Brembate, l’equipaggio della Radiomobile ha notato la Bmw sospetta. Dopo il controllo sulla targa, i carabinieri hanno intimato l’alt, ma il conducente ha accelerato dando il via alla fuga. Durante l’inseguimento l’auto ha urtato un’Audi A4 in transito, guidata da un 21enne della zona. Il giovane è rimasto ferito in modo lieve ed è stato accompagnato all’ospedale di Treviglio per le cure.

Inseguimento finito a Canonica d’Adda

La corsa si è conclusa lungo la strada provinciale 525, a Canonica d’Adda, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare la strada e fermare i due occupanti della Bmw. Nel corso della perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato addosso al passeggero circa 22 grammi di hashish.

Arrestato il conducente, denunciato il passeggero

Il conducente, 20 anni, italiano, di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. È stato anche denunciato a piede libero per ricettazione in concorso dell’auto rubata. Nell’incidente ha riportato lievi contusioni, giudicate guaribili in 7 giorni.

Dopo il giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Carvico, dove il giovane ha eletto domicilio. Il passeggero, un 21enne, senegalese, senza fissa dimora, è stato denunciato per ricettazione in concorso e segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’auto rubata è stata recuperata in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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