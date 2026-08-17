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Cronaca / Isola e Valle San Martino Lunedì 17 Agosto 2026

Fugge all’alt e gli trovano droga: nei guai trentaduenne a Bonate Sopra

I CONTROLLI. A Bonate Sopra un motociclista di 32 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo un tentativo di fuga a piedi. Durante il controllo è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 680 euro in contanti.

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Angelo Monzani
Angelo Monzani

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Fugge all’alt e gli trovano droga: nei guai trentaduenne a Bonate Sopra
Una volante della polizia locale di Bonate Sopra

Bonate Sopra

Durante un controllo a Bonate Sopra gli agenti di Polizia locale hanno intimato l’alt a un motociclista che aveva effettuato una manovra azzardata davanti alla pattuglia. L’uomo ha abbandonato il mezzo tentando di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e fermato. Si tratta di un magrebino di 32 anni. A seguito del successivo controllo è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 680 euro in contanti.

È stato quindi denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. «Un intervento che testimonia l’attenzione e la determinazione con cui la nostra Polizia locale sta svolgendo un’importante attività di controllo del territorio, in collaborazione e a supporto delle Forze dell’ordine – commenta il sindaco Matteo Rossi –. È un’attività che non si limita agli interventi su strada, ma comprende anche controlli e verifiche delle generalità delle persone che frequentano i parchi pubblici. Con l’obiettivo di prevenire situazioni di degrado e garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini. Un ringraziamento alla comandante Arianna Martinelli e a tutti gli agenti della Polizia locale per l’impegno, la professionalità e la presenza costante sul nostro territorio».

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