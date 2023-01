Gli rubano l’auto di lusso: così scopre che non è sua

Quando aveva acquistato quella Mercedes Classe A che sognava da tempo si era in effetti accorto di un’anomalia: l’assenza della seconda chiave. Ma un sessantenne campano di Salerno non avrebbe mai immaginato di restare coinvolto in una truffa tanto articolata. Andiamo con ordine. Ad aprile 2022 il salernitano scova su internet un annuncio per la vendita della Classe A, che decide di acquistare per 28mila euro tramite una trattativa a distanza.