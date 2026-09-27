Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 27 Settembre 2026

«Hai un debito di 2mila euro»: due arresti per il rapimento lampo di un 17enne

LA VICENDA. Ragazzino dell’Isola Bergamasca costretto a salire in auto e portato a Vicenza, i carabinieri lo geolocalizzano e in un’ora la polizia lo trova in un b&b con i rapitori.

Lettura 1 min.
Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

«Hai un debito di 2mila euro»: due arresti per il rapimento lampo di un 17enne
La caserma dei carabinieri di Ponte San Pietro

Isola

Alcuni punti della vicenda sono ancora da chiarire, ma nel giro di un’ora il diciassettenne rapito è stato ritrovato e i due sequestratori arrestati grazie alla sinergia tra i carabinieri di Ponte San Pietro e gli agenti delle Volanti di Vicenza. Tutto è cominciato in un paese dell’Isola (omettiamo i dettagli a tutela del minore) giovedì verso mezzanotte, quando il ragazzo è stato raggiunto sotto casa da due cittadini senegalesi,un 22enne di Vicenza e un 24enne di Bonate Sotto, entrambi regolari e con precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furto e rapina.

La ricostruzione della vicenda

Stando ai primi accertamenti, il ragazzino avrebbe avuto un debito di circa duemila euro con i due, per una compravendita di banconote false su cui sono in corso accertamenti. Il ragazzo ha citofonato alla mamma, che in quel momento stava dormendo, chiedendole i soldi, ma lei non li aveva. I due allora sono passati alle vie di fatto e lo hanno sequestrato: dopo averlo obbligato a salire in auto, sono partiti in direzione di Vicenza. Il ragazzo ha detto alla madre che avrebbe passato la notte dalla fidanzata e lei ha continuato a dormire, ignara di quello che stava accadendo. Lo ha scoperto solo il giorno dopo, quando ha ricevuto dal figlio decine di messaggi in cui le spiegava di essere stato sequestrato e che per liberarlo i due volevano 1.500 euro «altrimenti qui si mette male».

Leggi anche

Con il passare delle ore le richieste sono arrivate a mille euro e infine a 500. Il padre del ragazzo ha chiamato il sequestratore 24enne che è stato categorico: o ci date i soldi o vostro figlio resta con noi.

La mamma a quel punto, a metà pomeriggio, è andata dai carabinieri della stazione di Ponte San Pietro raccontando l’accaduto e mostrando i messaggi ricevuti dal figlio in WhatsApp. I militari hanno geolocalizzato il cellulare del 17enne, scoprendo che si trovava a Vicenza: era però in continuo spostamento e la cella telefonica piuttosto ampia. In stretto contatto con gli agenti delle Volanti di Vicenza, che venerdì sera pattugliavano quella zona della città, sono riusciti a localizzare i tre nel giro di un’ora nei pressi del Ponte degli Angeli, in un bed&breakfast dove lo avevano costretto a trascorrere la notte. I due senegalesi sono stati arrestati per sequestro di persona a fini di estorsione ai danni di un minore e sono stati portati in carcere a Vicenza, dove restano in attesa dell’interrogatorio di convalida da parte del gip, a cui potranno raccontare la loro versione dei fatti.

Al termine degli accertamenti il diciassettenne è stato riaffidato alla madre, che ben poco sapeva dei traffici in cui era coinvolto il figlio e lo ha potuto finalmente riabbracciare dopo ore di profonda preoccupazione e sofferenza. Il ragazzino è un volto noto nell’Isola per diversi episodi di criminalità insieme ad altri coetanei e la famiglia è da tempo seguita dai servizi sociali del paese di residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte San Pietro
Bonate Sotto
Vicenza
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Sociale
Katiuscia Manenti
Isola
WhatsApp
Volanti di Vicenza