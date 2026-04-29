«Hey ho! Let’s go (again)»: dal 30 luglio al 2 agosto torna il Filagosto Festival

«Hei ho! Let’s go (Again)» è il motto, preso in prestito dai Ramones, uno dei più famosi gruppi punk rock al mondo. «È lo spirito della ripartenza - spiegano gli organizzatori - la voglia di tornare ostinatamente, nonostante tutto e grazie a tutto l’affetto e la vicinanza ricevuta nel corso del 2025, un anno particolarmente difficile, ma durante il quale sono nate consapevolezze e capacità nuove.