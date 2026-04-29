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Cronaca / Isola e Valle San Martino Mercoledì 29 Aprile 2026

«Hey ho! Let’s go (again)»: dal 30 luglio al 2 agosto torna il Filagosto Festival

L’EVENTO. Dopo la pausa forzata del 2025 si riparte: quattro serate di musica all’area feste di Bonate Sopra.

Redazione Web
Redazione Web
«Hey ho! Let’s go (again)»: dal 30 luglio al 2 agosto torna il Filagosto Festival
L’edizione 2024 del Filagosto
(Foto di Tommaso Pirovano)

Bonate Sopra

L’estate 2026 vedrà il ritorno del Filagosto Festival. Dopo un 2025 «di pausa», la rassegna musicale ripartirà dall’area feste di Bonate Sopra, dal 30 luglio al 2 agosto.

«Hei ho! Let’s go (Again)» è il motto, preso in prestito dai Ramones, uno dei più famosi gruppi punk rock al mondo. «È lo spirito della ripartenza - spiegano gli organizzatori - la voglia di tornare ostinatamente, nonostante tutto e grazie a tutto l’affetto e la vicinanza ricevuta nel corso del 2025, un anno particolarmente difficile, ma durante il quale sono nate consapevolezze e capacità nuove.

La raccolta fondi

Il ritorno del Filagosto Festival nasce più di un anno fa, il 3 aprile 2025, quando l’associazione FilagoGiovani ha lanciato il suo primo crowdfunding, con l’obiettivo di ricostruire il festival dopo lo stop del 2025 causato dall’aumento dei costi in carico agli organizzatori, diventati insostenibili.

Nel corso del 2025 l’associazione ha portato avanti tanti appuntamenti più piccoli: il Summer youth fest, la festa per i diciottenni a Filago; il Medieval fest, la giornata medievale al castello di Marne e la collaborazione con il Revel festival di Treviglio. «Eravamo presenti alla riapertura del birrificio Elav, abbiamo partecipato a tavole rotonde in tutta la Lombardia sensibilizzando il pubblico dei festival sulle difficoltà che incontrano le associazioni che li promuovono e poi abbiamo organizzato il Filagostino, il nostro primo appuntamento all’area feste di Bonate Sopra». I circa 7mila euro raccolti sono stati investiti per il ritorno del Filagosto nel 2026: «Per questo ringraziamo i 181 donatori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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