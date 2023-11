Il tratto «fantasma» di Pedemontana frena la ciclovia dell’Isola

La ciclovia dell’Isola è in attesa di un via libera della Regione a causa della compatibilità con un tratto dell’autostrada Pedemontana Lombarda che, però, non verrà costruito. Il progetto in questione è quello della pista ciclopedonale di 47,4 chilometri che verrà realizzata dentro i confini di Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Capriate, Filago, Madone, Medolago e Suisio. Questa infrastruttura era stata interamente finanziata nel 2020 grazie a un contributo di 5,8 milioni di euro riconosciuto da Palazzo Lombardia attraverso il «Piano Lombardia» (quello varato per rilanciare l’economia dopo la pandemia di Covid). Ma è ancora lontana dalla sua realizzazione.

Recentemente si è riunita la Conferenza dei servizi per raccogliere i pareri di tutti gli enti interessati in merito al progetto definitivo dell’opera. Il procedimento si è chiuso: «Manca solamente – spiega Rossano Pirola, sindaco di Bottanuco, il Comune capofila del progetto – il parere della Regione sulla compatibilità della pista ciclopedonale con il progetto della tratta D della Pedemontana».

I vincoli progettuali

Tutto normale, se non fosse già certo che questa tratta D non sarà più realizzata come originariamente prevista. Regione e Cal (Concessioni autostrade lombarde), infatti, già più volte hanno dichiarato che la tratta D dell’autostrada non arriverà più nella Bergamasca. Ne sarà invece realizzata una versione ridotta che si attesterà a Vimercate (Monza-Brianza). Nonostante ciò, però, nei diversi Piani di governo del territorio (Pgt) dei Comuni bergamaschi interessati dal tracciato (Osio Sotto, Brembate, Filago e, appunto, Bottanuco) sono rimasti i vincoli derivanti dal progetto della grande infrastruttura. «E noi ovviamente – spiega ancora Pirola – nella redazione del progetto della ciclovia dell’Isola abbiamo dovuto tenere presente questi vincoli, anche se sappiamo che l’autostrada non passerà più sul nostro territorio. E ciò ha dato origine a casi un po’ paradossali: fra Bottanuco e Capriate, ad esempio, la pista ciclopedonale invece di andare dritta compie una curva e tutti si chiederebbero: “Come mai?”. E il motivo è che deve essere rispettato il passaggio del tunnel per il ponte della tratta D».