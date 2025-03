In vista del «Cammino per la Pace» un ciclo di incontri in Bergamasca

In vista del «Cammino per la Pace» del 3 maggio, una serie d’incontri sul tema organizzati dalle Comunità ecclesiali territoriali di Isola, Ponte Val San Martino e Valle Imagna Villa d’Almè. Il percorso, in 6 appuntamenti, è già cominciato e il prossimo incontro, dal titolo «Dalla parte del suolo», è in programma questa sera, martedì 11 marzo, alle 20,45 alla Domus di Ambivere, grazie alla collaborazione del gruppo interparrocchiale di Mapello, Ambivere e Valtrighe «Fratelli Tutti».