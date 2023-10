Incendio in un panificio, vigili del fuoco in azione a Cisano

I vigili del fuoco della Centrale di Bergamo e dei distaccamenti di Dalmine e di Zogno sono intervenuti a Cisano Bergamasco in via Santa Caterina da Siena per un incendio in un panificio nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre.

L’allarme è scattato verso le 15,30: a quell’ora il vicesindaco Carlo Frigerio, il consigliere comunale delegato alla sicurezza Attilio Mora e un operaio comune stavano passando per recarsi a effettuare un sopralluogo per la potatura di alberi, hanno visto il fumo e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivate 4 squadre di vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza. Non risultano feriti. Il titolare, che abita di fronte, sarebbe intervenuto con un estintore per cercare di domare le fiamme senza avere conseguenze. Le cause del rogo sono in via di accertamento.