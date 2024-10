Isola, due nuovi medici per duemila pazienti «orfani»: lunghe file all’alba per prenotarsi

Lunghe file fin dalla prima mattina di giovedì 24 ottobre ai municipi di Capriate e Brembate per accedere agli sportelli temporanei gestiti da operatori dell’Asst Bergamo Ovest – Distretto di Ponte San Pietro messi a disposizione per la scelta del medico fino all’esaurimento dei posti disponibili. Gli sportelli, nati per supportare i cittadini - soprattutto i più fragili, anziani o con difficoltà informatiche -, sono stati presi d’assalto fin dall’apertura, alle 8.30 di questa mattina, per aggiudicarsi un posto con i due nuovi medici di assistenza primaria titolari nell’ambito di Bottanuco, Brembate, Capriate San Gervasio e Filago.

Lunghe file anche in farmacia

In tutto si parla di circa 2.200 persone di Bottanuco, Brembate, Capriate San Gervasio e Filago che potranno tornare ad avere, dopo lungo tempo, il «loro» medico. Del resto si ipotizza che siano almeno il doppio quelli rimasti «orfani» di un medico di assistenza primaria in quei comuni. Per scegliere il medico era possibile iscriversi sia on line tramite il fascicolo sanitario oppure agli sportelli (per chi è meno pratico con pc e password): purtroppo però i posti online sono stati bruciati in poco tempo e chi si è messo in fila agli sportelli temporanei ha, in alcuni casi, atteso invano.

I medici che da oggi prendono servizio sono: la dottoressa Cristina Confalonieri, che riceverà i suoi pazienti sia a Brembate, in via Oratorio 4, che a Capriate in via Benaglia 14, e della dottoressa Alessandra Drago che, invece, visiterà esclusivamente a Brembate sempre in via Oratorio 4. In più il dottor Gabriele Feninno, già in attività nell’ambito, innalzerà di ulteriori 200 posti il massimale relativo al numero dei pazienti iscrivibili. In tutto, quindi, 2.200 persone di Bottanuco, Brembate, Capriate San Gervasio e Filago potranno tornare ad avere, dopo un lungo tempo, il «loro» medico.

Folla farmacia a Brembate L’Asst Bergamo Ovest ha, così, concretamente risposto alla lettera che la scorsa estate i quattro Comuni avevano inviato a Gianfranco Galli, direttore del distretto Isola Val San Martino dell’Asst Bergamo Ovest, denunciando che in questo distretto risultavano esserci 10mila persone «orfane» di medico di assistenza primaria di cui circa 5.500 (per esattezza 5.479), residenti proprio fra Capriate, Brembate, Filago e Bottanuco.

Come accedere ai posti disponibili

La scelta dei 2.200 posti disponibili può essere effettuato da giovedì 24 ottobre online accedendo al fascicolo sanitario; inoltrando la richiesta tramite sportello telematico; alle farmacie del territorio aderenti; recandosi personalmente agli sportelli «Scelta/Revoca» della Casa di Comunità di Ponte San Pietro, in via Caironi 7, o al distretto di Calusco dalle 8,30 alle 12,30 che, in via eccezionale, saranno aperti senza appuntamento.