Istruzione e patrimonio: Bonate Sopra ricorda tre benefattori della comunità

Tris di inaugurazioni la mattina del 22 ottobre alla frazione Ghiaie e nel capoluogo di Bonate Sopra. Tre le cerimonie toccanti, in particolare quella della sala civica nell’edificio delle scuole elementari del capoluogo, dedicata a Ines Mangili, donna che ha dedicato la sua vita all’insegnamento. «Io l’ho conosciuta molto bene – ha esordito il vice sindaco ed assessore ai Servizi Sociali Maria Fantini - Era insegnante a Bonate Sopra e poiché non esisteva la scuola media si è data da fare, come amministratore comunale, perché a Bonate si creasse la scuola di avviamento professionale. Sapeva che l’istruzione era importante per far crescere una comunità. Però ci volevano i numeri e lei l’ha aperta a tutta l’Isola . Io sono stata la prima che ha frequentato il 1° anno; l’aula venne ricavata nel vecchio oratorio. Eravamo in 11, numero giusto per far partire la scuola. Lei attraverso piccoli contributi ha dato il via alla scuola professionale e negli anni successivi è stata promotrice dell’attuale edificio delle medie. Per questo si è voluto intitolare la sala civica a lei, perché Ines Mangili ha dato inizio alla scuola media a Bonate Sopra».