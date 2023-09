«La nostra estate tra i presepi»: a Ponte San Pietro gli «Amici» sono già all’opera

Le prime anticipazioni

E arriva qualche prima anticipazione per il prossimo Natale, che sottolineerà in modo solenne gli 800 anni da quando San Francesco realizzò a Greccio quello che la tradizione considera il primo presepio. L’esposizione in chiesa vecchia avrà un’impronta decisamente medioevale, quindi coeva con i tempi di San Francesco: alcune delle opere esposte saranno proprio dedicate al poverello di Assisi.