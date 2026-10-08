La Pedemontana non si fa, ma a Brembate regala tracce di Preistoria

La tratta D dell’autostrada Pedemontana che sarebbe dovuta arrivare a Osio Sotto non sarà realizzata. Ma le indagini archeologiche preventive per «sondare» la strada per la Pedemontana sono state fatte e a Grignano, frazione di Brembate, hanno portato alla luce la Storia: reperti del periodo compreso fra l’Età del Bronzo medio, corrispondente al 1600 a.C., all’Alto medioevo datato 600/700 d.C.

La mostra

Un centinaio di queste «tracce», dopo essere state studiate e fatte restaurare dalla Sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Bergamo e Brescia, torneranno a Brembate per essere esposte per la prima volta al pubblico. La mostra è stata programmata per il 21 novembre in Villa Tasca. Ma l’evento è considerato talmente importante che nulla sarà lasciato al caso. Per questo motivo Sovrintendenza, Comune e il comitato civico «Grignano Vive» hanno organizzato incontri con archeologici professionisti che si terranno lunedì e mercoledì alle 20,45 nella sala civica: l’obiettivo è formare volontari per presenziare e presentare la mostra durante il suo svolgimento.

«Sito pluristratificato»

«Il sito archeologico, scavato a fase alterne fra il 2013 e il 2017 – spiega Cristina Longhi, funzionaria archeologa della Sovrintendenza – si è rivelato molto interessante perché pluristratificato. L’estensione temporale coperta è quella fra l’Età del Bronzo medio e l’Alto medioevo di cui sono stati scoperti insediamenti, purtroppo solo a livelli di fondazione, porzioni di strade e necropoli da cui provengono i reperti che saranno esposti». Dal sito archeologico di Grignano sono venuti alla luce decine di casse di reperti raggruppabili sostanzialmente in oggetti della vita quotidiana e corredi funebri.

Nel sottosuolo di Brembate, le tracce di villaggi e necropoli Per essere esposti al pubblico devono essere necessariamente studiati e restaurati. E dopo il loro ritrovamento, la Sovrintendenza ha avuto disposizione risorse economiche, provenienti in parte dalla società di progetto Pedemontana e in parte da proprie fonti di finanziamento, per restaurare solo quelli che saranno messi in mostra. La priorità è stata data ai reperti in metallo perché più facilmente deteriorabile, per poi passare a quelli in ceramica. Per quanto riguarda la necropoli dell’Età del Bronzo medio ci saranno coltelli, pendagli, rasoi, spilloni e oggetti ornamentali, molti dei quali rovinati dal fatto che i cadaveri venivano inceneriti per poi seppellirne le ceneri in apposite urne; delle tombe delle altre due necropoli, che risalgono a fasi diverse dell’età Romana (dalla Romanizzazione del II sec d.C all’età Imperiale), invece sono state restaurati reperti come vasi, monete, fibule, coltelli.

Tomba longobarda