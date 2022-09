La rinascita di Crespi, uno spazio da vivere tra servizi e terziario: ecco come sarà

L’ex opificio di Crespi d’Adda è patrimonio Unesco dal 1995. Ma la cosa che pochi forse ricordano è che il riconoscimento è arrivato ad attività produttiva ancora in corso, seppure in modo parziale. La chiusura è di 8 anni dopo, quando il gruppo Polli - che nel 1989 ha acquisito la proprietà dalla famiglia Legler - ha spostato la produzione a Ponte San Pietro. Ma proprio nelle motivazioni del riconoscimento Unesco - «Espressione della filosofia dell’imprenditore illuminato», tra le altre cose - c’è un monito servito come bussola del processo di recupero: «Sopravvive straordinariamente intatto ed è ancora in uso industriale, anche se l’evoluzione economica e le condizioni sociali rappresentano inevitabilmente una minaccia per la sua sopravvivenza».