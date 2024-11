L’addio al dottor Comi: «Chi ha speso la propria vita per gli altri non muore mai»

Ha speso la propria vita lavorando affinché le persone malate di sclerosi multipla avessero la loro vita. E come ultimo gesto di generosità ha donato le sue cornee . Così venerdì 29 novembre, nella chiesa parrocchiale di Carvico , suo paese d’origine, è stato celebrato l’addio professor Giancarlo Comi , uno dei più autorevoli neurologi al mondo , morto all’età di 76 anni per un malore che l’ha colpito mentre si trovava a un convegno.

Tantissime le persone, fra amici, colleghi e ex pazienti presenti che, ha sostenuto il parroco don Marco Arnoldi, in apertura di funzione, «non deve essere un momento triste. Perché siamo qua a dire al nostro fratello Giancarlo un grazie per quello che ha fatto: chi ha speso la propria vita per gli altri non muore mai». Comi era professore onorario di Neurologia dell’università Vita-Salute San Raffaele e direttore scientifico del progetto «Human brains» di Fondazione Prada. Nel 2004 aveva fondato l’Istituto di Neurologia sperimentale all’Irccs San Raffaele.