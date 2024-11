L’ultimo saluto al professor Comi, luminare della Neurologia

Originario di Carvico, dove viveva con la famiglia, Comi si era diplomato al liceo scientifico «Lussana» di Bergamo e poi si era iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università di Milano, specializzandosi in neurologia. Tra i più autorevoli neurologi al mondo, nel 2004 aveva fondato l’Istituto di Neurologia sperimentale all’Irccs San Raffaele, «centro d’avanguardia che ha diretto fino alla fine e che ha contribuito in modo significativo al progresso scientifico internazionale» come sottolinea l’Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), definendolo «una figura di spicco nel campo delle neuroscienze e instancabile pioniere nella ricerca neurologica».