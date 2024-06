L’asina Dolly regala a Castegnate la vittoria nel palio delle contrade

La storica contrada di Terno d’Isola , Castegnate , ha vinto la 40 a edizione del palio di San Donato , come aveva già fatto l’anno scorso con il fantino Da vide Boroni in sella all’ asina Dolly . Una vittoria che ha una storia particolare fatta di attenzione, dolcezza e affezione all’asina Dolly da parte del fantino e di tutta la contrada Castegnate. Infatti Dolly, un’asina di otto anni, era stata acquistata dalla contrada Castegnate cinque anni fa e fatta crescere nella loro contrada trattandola come un animale domestico con tutte le attenzioni.

Il Palio di San Donato

Il risultato sono le due vittorie del palio di San Donato anche se ha dovuto lottare per tutti i quattro giri contro il fantino Jerry Donadoni in sella all’asina Adriana (contrada Teren de Sura), che è scattata come un fulmine ai primi giri, ma poi al quarto è stata rallentata da asini senza fantino e altri lenti e bizzarri. La chiusura del palio di San Donato con la tradizionale corsa con gli asini è iniziata con la sfilata degli oltre quattrocento costumi delle dieci contrade al ritmico tam tam dei tamburi, delle grida gioiose dei molti spettatori che hanno gremito le vie del paese ed infine delle urla di incitamento del numeroso pubblico (circa tremila persone) che ha assistito alla esilarante corsa con gli asini. Il figurante nei panni del vescovo Donato ha chiuso il corteo con accanto in costume due prelati del ’500, che erano il parroco don Angelo Giudici e il curato don Marco Nicoli. «Grazie a Dio il tempo è stato clemente e ci ha permesso di chiudere in bellezza questo mese intenso, fatto di sfide, giochi e momenti conviviali – ha detto il parroco don Angelo Giudici –. Ringrazio le centinaia di volontari che hanno permesso il buon esito di questa 40a edizione del palio». Il sindaco Gianluca Sala ha aggiunto: «Questo palio non è solo un momento importante per tutta la comunità ternese ma anche per tutta l’Isola: basta vedere le numerose persone presenti». A fare i giudici di gara sono stati gli alpini di Bonate Sopra. La contrada di Castegnate con questa vittoria ha collezionato cinque successi.