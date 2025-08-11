Lavori all’uncinetto vandalizzati al parco di Carvico: rimossi in anticipo

Abbellivano con i loro colori il parco Serraglio di Carvico dallo scorso 1° maggio. E lì sarebbero dovute rimanere fino al 30 settembre, ma le poche creazioni rimaste sono ora state tolte. Un modo per salvarle – almeno queste – dai vandali che in questi mesi le hanno rovinate. Le creazioni facevano parte dell’esposizione «Yarn bombing festival» (Festival del bombardamento di filati) organizzata dal gruppo «Carvico CrAattiva» in collaborazione con Cà Busa Social Bar, il Circolo Anziani di Carvico, le associazioni Aiutiamoli e Lumaca Ribelle. Ben 120 volontari e volontarie del gruppo avevano lavorato per mesi a maglia e uncinetto, creando varie forme e misure e con particolari disegni, figure e altro per rivestire gli alberi e rendere così il parco incantevole. L’esposizione doveva durare fino al 30 settembre, ma si è chiusa prima. Ciò a causa di ignoti vandali che hanno strappato e portato via i lavori in filato, ma anche della mancanza di senso civico e rispetto da parte di bambini che si divertivano a toglierli nonostante la presenza dei genitori.