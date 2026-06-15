Leolandia accende l’estate con le «Crazy Summer Nights»: il parco aperto fino alle 22

L’estate di Leolandia si prepara a vivere due serate speciali all’insegna dell’adrenalina e del divertimento sotto le stelle. Sabato 20 e 27 giugno il parco prolungherà l’apertura fino alle 22 con le Crazy Summer Nights, un nuovo format serale pensato sia per gli ospiti già presenti durante la giornata, sia per chi sceglierà di entrare a partire dalle 18.

Al calar del sole, la golden hour diventerà il preludio di una grande festa all’aria aperta, in un contesto accogliente e sicuro, adatto a tutte le età. Il cuore dell’iniziativa sarà Crazy Circus, l’area tematica inaugurata nel 2025, dove si concentrano alcune delle attrazioni più adrenaliniche del parco e che, dopo il tramonto, assumerà un’atmosfera ancora più suggestiva.

Undici attrazioni serali

Saranno 11 le attrazioni disponibili durante le Crazy Summer Nights. Tra queste spicca il nuovo Reveяsum, roller coaster che unisce il senso di vuoto della caduta libera alla velocità delle curve paraboliche, con vagoni che ruotano liberamente su sé stessi durante il percorso, rendendo ogni giro diverso e imprevedibile.

Spazio anche al volo di Deltaplanet, alle evoluzioni sospese di Blade Storm e alla caduta libera dai 40 metri del Cannonball. Per gli amanti delle emozioni forti ci saranno anche Kong Fury, Big Spin e Twister Mountain, mentre chi cerca un’esperienza più romantica potrà salire sulle classiche Swingin’ Chairs. Ai più piccoli saranno dedicate attrazioni come TrenOrto, Spegni il Fuoco e Gufaliante, ispirata al mondo dei PJ Masks.

Musica dal vivo e dj set

Le Crazy Summer Nights non saranno però soltanto giostre. Il programma prevede anche dj set, musica dal vivo con le hit dell’estate, stand con giochi di abilità e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere tutti, anche chi preferisce non salire sulle attrazioni.

Dall’aperitivo al dopocena, gli ospiti potranno inoltre concedersi una pausa tra una giostra e l’altra con diverse proposte street food, tra cui il classico pane e salamella, oltre all’offerta del Fry-Day, del Caffè Minitalia e di Sapori d’Italia, il ristorante panoramico all-you-can-eat del parco.

«A 55 anni dall’apertura del parco, nato nel 1971 come Minitalia, il nostro impegno prosegue con sempre maggiore intensità, anche dal punto di vista degli investimenti – dichiara Giuseppe Ira, presidente di Leolandia –. Con Crazy Circus abbiamo creato un parco nel parco e con l’apertura di Reveяsum è nato il progetto di offrire un modello di intrattenimento inedito per Leolandia, pensato anche per i ragazzi più grandi, desiderosi di sperimentare le loro prime uscite serali, in un contesto sicuro».