Madone, fiamme nel tetto di una casa - Le foto

Un incendio è divampato a Madone nel primo pomeriggio di domenica 31 luglio. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 in via Ragazzi del ’99, nel tetto di un’abitazione di due piani . Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone. L’incendio ha compromesso completamente il tetto e il sottotetto, ma per fortuna non ci sono feriti. I Vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno iniziato la fase di bonifica, ancora in corso. Le cause dell’incendio sono in corso d’accertamento.