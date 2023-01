Malore durante la Messa, muore 89enne a Calusco

Un malore mentre seguiva la Messa, nella chiesa parrocchiale di Calusco, dove abitava. E’ morto così un uomo di 89 anni che si è sentito male intorno alle 8 di domenica 1° gennaio.

Per lui vani tutti i tentativi di soccorso e rianimazione. Sul posto l’ambulanza e l’auto medica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il malore, probabilmente per un attacco cardiaco.