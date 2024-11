Malore mentre fa jogging, bergamasco 40enne muore a Dubai

La sua vita a Dubai

Stucchi viveva da circa due anni e mezzo a Dubai dove nell’ufficio legale della compagnia Emirates Airline. La notizia del suo decesso è arrivato alla mamma Sonia, al papà Giuseppe (noto come Gianu) e al fratello Giulio il giorno dopo, mercoledì: Stucchi, uscito per fare jogging, non aveva con sè i documenti e le autorità locali hanno impiegato diverse ore prima di risalire alla sua identità. Saputo quanto accaduto, i familiari sono saliti su un volo diretto a Dubai per l’ultimo saluto a Gabriele e per espletare le formalità necessarie; hanno poi fatto ritorno in Italia sabato insieme al feretro del 40enne. Il feretro fino a ieri sera era ancora all’aeroporto di Malpensa in attesa di un ultimo via libera dell’ufficiale sanitario.