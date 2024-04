Malore mentre ripulisce il torrente, grave 70enne

Il malore intorno alle 8 di sabato 6 aprile: l’uomo era con un gruppo di una 50ina di volontari appartenenti alla Protezione civile, in azione sul torrente per un servizio di bonifica. Con loro anche il sindaco di Sotto il Monte Denni Chiappa. L’uomo ha accusato il malore e si è accasciato al suolo: mentre sono stati allertati i soccorsi, è stato utilizzato anche un defibrillatore che era stato portato in loco. Il 70enne, in condizioni serie, è stato poi trasferito in ospedale in ambulanza.