Malore mentre taglia l’erba: muore 78enne a Filago

Il tragico episodio poco dopo le 15 di lunedì 22 agosto, in via Rodi, nell’abitazione dove l’uomo viveva con la famiglia, vicino a una carrozzeria per autobus. Originario di Madone, 78 anni, da otto viveva a Filago: la moglie, non vendendolo rientrare in casa, ha verificato le condizioni del marito e lo ha trovato a terra, esanime. Proprio lei ha chiesto aiuto al personale della carrozzeria vicina per soccorrere il marito: i dipendenti ha quindi allertato il 112 immediatamente. Inutili tutti i tentativi di rianimazione messi in atto: il 78enne è deceduto. Sul posto due ambulanze e un’auto medica.