Mapello, il rogo domato dopo 20 ore: stalla inagibile, danni ingenti. «Grazie a chi ci ha aiutato»

L’incendio scoppiato venerdì pomeriggio, 21 luglio, nell’azienda agricola di Cristian Bolognini alla frazione Piana di Mapello è stato spento completamente dai Vigili del fuoco soltanto ieri pomeriggio alle 14. Si è trattato infatti di una procedura complessa per la necessità di assicurarsi che tutti i potenziali focolai fossero spenti: la presenza del fieno non ha facilitato il lavoro dei pompieri. Un’operazione ininterrotta per quasi una ventina di ore.

Il fuoco ha danneggiato gravemente il fabbricato rurale dove al piano terreno c’era la stalla con una trentina di capi di bovini, un laboratorio, un magazzino agricolo e sopra il fienile, dov’erano riposti 250 tonnellate di fieno per un valore di circa 50.000 euro. Il fabbricato colpito dalle fiamme per adesso è stato dichiarato inagibile, nei prossimi giorni i tecnici valuteranno i danni causati all’immobile dalle fiamme. Invece l’altro edificio rurale che fa parte dell’azienda agricola “Bolognini” non è stato interessato dall’incendio.

Da un primo sopralluogo dei Vigili del fuoco sembra che la causa del rogo sia dovuta ad una combustione scaturita nel fieno. Le fiamme sono state notate verso le 18 di venerdì dai proprietari e subito sono stati allertati i vigili de fuoco di Bergamo. La centrale ha inviato sul luogo dell’incendio squadre di pompieri di Bergamo, Dalmine, Gazzaniga e Madone con autopompe serbatoio, autoscala e relative attrezzature.

Numerosi i volontari della frazione Piana che hanno collaborato con i vigili del fuoco e con i proprietari per svolgere diverse operazioni necessarie al ricovero degli animali e alla bonifica. In particolare i titolari dell’azienda agricola «Ca Dossena» ha provveduto a mettere in salvo gli animali trovando posto nelle loro stalle. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte e ieri mattina per spegnere le fiamme. Il fieno è stato rimosso e steso nel terreno dell’azienda e continuamente rivoltato per fare in modo che si raffreddasse e si spegnessero i focolai.

