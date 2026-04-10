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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 10 Aprile 2026

Mapello, truffa un’anziana e scappa con contanti e gioielli per 13mila euro: arrestato

L’OPERAZIONE. Con il metodo del finto carabiniere si è presentato a casa della vittima per «controllare» dei preziosi, per poi darsi alla fuga.

Redazione Web
Redazione Web
Mapello, truffa un’anziana e scappa con contanti e gioielli per 13mila euro: arrestato
La refurtiva, restituita alla vittima

Mapello

Un’altra truffa ai danni di un’anziana, con il metodo del «finto carabiniere», questa volta nella pianura della Bergamasca.

La truffa e la fuga

Una 73enne di Mapello è stata convinta, telefonicamente, che fossero in corso delle indagini su una rapina avvenuta nella zona la sera precedente. Poco dopo, un uomo si è presentato a casa sua, qualificandosi come carabiniere della stazione di Treviglio incaricato di effettuare verifiche urgenti: così ha convinto la donna a consegnargli tutti gli oggetti preziosi e il denaro presente in casa, sostenendo la necessità di accertare che non fossero provento della rapina. Quindi, approfittando di un’attimo di distrazione della vittima, si è dileguato in pochi secondi con quanto raccolto: 10mila euro in gioielli, 3.180 in contanti.

Rintracciato a Treviglio

Alla segnalazione della vittima sono scattate le ricerche: il riferimento del truffatore alla sede di Treviglio ha concentrato l’attenzione nella pianura Bergamasca e infatti, poco dopo, i militari hanno individuato alla stazione di Treviglio un uomo che corrispondeva alla descrizione della vittima. Sottoposto a controllo e perquisizione, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva e quindi arrestato in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione. L’uomo, classe 1980 originario di Napoli, era già gravato da diversi precedenti, anche per truffa. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla 73enne.

L’arresto è stato convalidato, nei confronti dell’imputato è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri rinnovano l’invito a non consegnare mai denaro o oggetti preziosi a sconosciuti e a contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi o situazioni sospette.

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