Mapello, truffa un’anziana e scappa con contanti e gioielli per 13mila euro: arrestato

Un’altra truffa ai danni di un’anziana, con il metodo del «finto carabiniere», questa volta nella pianura della Bergamasca.

La truffa e la fuga

Una 73enne di Mapello è stata convinta, telefonicamente, che fossero in corso delle indagini su una rapina avvenuta nella zona la sera precedente. Poco dopo, un uomo si è presentato a casa sua, qualificandosi come carabiniere della stazione di Treviglio incaricato di effettuare verifiche urgenti: così ha convinto la donna a consegnargli tutti gli oggetti preziosi e il denaro presente in casa, sostenendo la necessità di accertare che non fossero provento della rapina. Quindi, approfittando di un’attimo di distrazione della vittima, si è dileguato in pochi secondi con quanto raccolto: 10mila euro in gioielli, 3.180 in contanti.

Rintracciato a Treviglio

Alla segnalazione della vittima sono scattate le ricerche: il riferimento del truffatore alla sede di Treviglio ha concentrato l’attenzione nella pianura Bergamasca e infatti, poco dopo, i militari hanno individuato alla stazione di Treviglio un uomo che corrispondeva alla descrizione della vittima. Sottoposto a controllo e perquisizione, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva e quindi arrestato in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione. L’uomo, classe 1980 originario di Napoli, era già gravato da diversi precedenti, anche per truffa. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla 73enne.