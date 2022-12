Nour, un sorriso grande come il suo cuore: salvata con un delicato intervento

Sorride allegra e felice, «soprattutto, è viva». Sette mesi fa, quando è nata al Policlinico San Pietro, per Nour è iniziato un percorso tutto in salita, con un esito per nulla scontato. A preoccupare subito i medici e i suoi genitori, era il suo cuore. «Abbiamo temuto che morisse. Il suo cuoricino non funzionava bene – racconta papà Mohammed, 50 anni, originario del Marocco ma di casa a Pontida da 13 anni –. E i farmaci non facevano effetto. Io, mia moglie e gli altri 4 figli, dopo la gioia della sua nascita, eravamo piombati nello sconforto e nella disperazione. Poi però, grazie ai medici, si è riaccesa la speranza e oggi la nostra piccola Nour è viva. È una bambina allegra e vivace. Sorride sempre ed è la mascotte di tutta la famiglia».