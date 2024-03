Obesity day: visite gratuite con chirurgo e dietista a Ponte San Pietro e Zingonia

Gli ospedali del Gruppo San Donato scendono in campo per sensibilizzare i cittadini sull’obesità e per promuovere la consapevolezza che questa malattia, che oggi in Italia colpisce circa l’11% della popolazione adulta, ovvero 6 milioni di persone, può essere affrontata e curata in centri altamente specializzati. Il Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, in occasione del World Obesity Day, proporranno, a tutti i pazienti interessati, consulenze di chirurgia bariatrica e consulenze dietistiche ad accesso libero.