Ombra finisce in un dirupo: cane salvato dai Vigili del fuoco - Le foto

È finito in un dirupo profondo circa 20 metri ma i Vigili del fuoco sono riusciti a salvarlo: è così che Ombra, questo il nome del cane caduto in un fosso in via San Clemente a Ponte San Pietro, ha potuto riabbracciare la sua famiglia. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 4 maggio, poco prima delle 9.